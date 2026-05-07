AMERCO Aktie
WKN: 904412 / ISIN: US0235861004
|Lukrative AMERCO-Investition?
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07.05.2026 16:03:50
NASDAQ Composite Index-Papier AMERCO-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in AMERCO von vor einem Jahr eingebracht
Am 07.05.2025 wurde das AMERCO-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 62,64 USD. Bei einem Investment von 100 USD in AMERCO-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,596 AMERCO-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 06.05.2026 83,17 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 52,10 USD belief. Mit einer Performance von -16,83 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Jüngst verzeichnete AMERCO eine Marktkapitalisierung von 10,05 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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