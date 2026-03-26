NASDAQ Composite Index-Papier AMERCO-Aktie: So viel Verlust hätte eine AMERCO-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in AMERCO eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

AMERCO-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 54,20 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,845 AMERCO-Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 25.03.2026 84,26 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 45,67 USD belief. Mit einer Performance von -15,74 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Der AMERCO-Wert an der Börse wurde auf 8,95 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at