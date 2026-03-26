AMERCO Aktie
WKN: 904412 / ISIN: US0235861004
|Hochrechnung
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26.03.2026 16:03:52
NASDAQ Composite Index-Papier AMERCO-Aktie: So viel Verlust hätte eine AMERCO-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
AMERCO-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 54,20 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,845 AMERCO-Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 25.03.2026 84,26 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 45,67 USD belief. Mit einer Performance von -15,74 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Der AMERCO-Wert an der Börse wurde auf 8,95 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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