American Eagle Outfitters Aktie

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WKN: 897113 / ISIN: US02553E1064

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Frühe Investition 15.09.2026 16:03:48

NASDAQ Composite Index-Papier American Eagle Outfitters-Aktie: Hätte sich eine American Eagle Outfitters-Investition von vor 3 Jahren rentiert?

Wer vor Jahren in American Eagle Outfitters-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Das American Eagle Outfitters-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die American Eagle Outfitters-Anteile bei 15,41 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 64,893 American Eagle Outfitters-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 14.09.2026 auf 15,43 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 001,30 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 0,13 Prozent angezogen.

Der Börsenwert von American Eagle Outfitters belief sich jüngst auf 2,52 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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