American Eagle Outfitters Aktie
WKN: 897113 / ISIN: US02553E1064
|Rentable American Eagle Outfitters-Investition?
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23.06.2026 16:04:00
NASDAQ Composite Index-Papier American Eagle Outfitters-Aktie: So viel Gewinn hätte ein American Eagle Outfitters-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit American Eagle Outfitters-Anteilen statt. Der Schlusskurs der American Eagle Outfitters-Anteile betrug an diesem Tag 11,47 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in das American Eagle Outfitters-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 87,184 American Eagle Outfitters-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 22.06.2026 auf 17,79 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 551,00 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +55,10 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von American Eagle Outfitters bezifferte sich zuletzt auf 2,98 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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