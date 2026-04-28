American Eagle Outfitters Aktie
WKN: 897113 / ISIN: US02553E1064
|American Eagle Outfitters-Investmentbeispiel
|
28.04.2026 16:04:24
NASDAQ Composite Index-Papier American Eagle Outfitters-Aktie: So viel Gewinn hätte ein American Eagle Outfitters-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurde das American Eagle Outfitters-Papier via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des American Eagle Outfitters-Papiers betrug an diesem Tag 13,39 USD. Wer vor 3 Jahren 10 000 USD in die American Eagle Outfitters-Aktie investiert hat, hat nun 746,826 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 27.04.2026 auf 17,89 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13 360,72 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 33,61 Prozent gesteigert.
American Eagle Outfitters markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2,98 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu American Eagle Outfitters Inc.
Analysen zu American Eagle Outfitters Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|American Eagle Outfitters Inc.
|14,91
|-2,52%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließt fester -- DAX geht leichter aus dem Handel -- Asiens Börsen schlussendlich mit Verlusten
Der heimische Markt konnte am Dienstag moderat zulegen. Der deutsche Leitindex bewegte sich etwas nach unten. Der Dow kommt im Dienstagshandel kaum vom Fleck. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag abwärts.