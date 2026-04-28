American Eagle Outfitters Aktie

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WKN: 897113 / ISIN: US02553E1064

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American Eagle Outfitters-Investmentbeispiel 28.04.2026 16:04:24

NASDAQ Composite Index-Papier American Eagle Outfitters-Aktie: So viel Gewinn hätte ein American Eagle Outfitters-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Bei einem frühen American Eagle Outfitters-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurde das American Eagle Outfitters-Papier via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des American Eagle Outfitters-Papiers betrug an diesem Tag 13,39 USD. Wer vor 3 Jahren 10 000 USD in die American Eagle Outfitters-Aktie investiert hat, hat nun 746,826 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 27.04.2026 auf 17,89 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13 360,72 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 33,61 Prozent gesteigert.

American Eagle Outfitters markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2,98 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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