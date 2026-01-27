NASDAQ Composite Index-Papier American Eagle Outfitters-Aktie: So viel Gewinn hätte ein American Eagle Outfitters-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Die American Eagle Outfitters-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die American Eagle Outfitters-Aktie an diesem Tag 16,78 USD wert. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 USD in die American Eagle Outfitters-Aktie investierten, hätten nun 59,595 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des American Eagle Outfitters-Papiers auf 23,97 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 428,49 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 42,85 Prozent angezogen.

Die Marktkapitalisierung von American Eagle Outfitters belief sich zuletzt auf 4,12 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at