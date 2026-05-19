NASDAQ Composite Index-Papier American Eagle Outfitters-Aktie: So viel Gewinn hätte ein American Eagle Outfitters-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen American Eagle Outfitters-Investment gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der American Eagle Outfitters-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke waren American Eagle Outfitters-Anteile an diesem Tag 11,88 USD wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 841,751 American Eagle Outfitters-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 12 508,42 USD, da sich der Wert einer American Eagle Outfitters-Aktie am 18.05.2026 auf 14,86 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +25,08 Prozent.

Insgesamt war American Eagle Outfitters zuletzt 2,56 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at