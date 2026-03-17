NASDAQ Composite Index-Papier American Eagle Outfitters-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in American Eagle Outfitters von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in American Eagle Outfitters eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden American Eagle Outfitters-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 16,59 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 602,773 American Eagle Outfitters-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des American Eagle Outfitters-Papiers auf 17,41 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 494,27 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 4,94 Prozent erhöht.

Insgesamt war American Eagle Outfitters zuletzt 2,96 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at