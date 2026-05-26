American Eagle Outfitters Aktie

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WKN: 897113 / ISIN: US02553E1064

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American Eagle Outfitters-Performance im Blick 26.05.2026 16:03:55

NASDAQ Composite Index-Papier American Eagle Outfitters-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in American Eagle Outfitters von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in American Eagle Outfitters-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden American Eagle Outfitters-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die American Eagle Outfitters-Aktie an diesem Tag 10,75 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 9,302 American Eagle Outfitters-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 22.05.2026 auf 16,53 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 153,77 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +53,77 Prozent.

Jüngst verzeichnete American Eagle Outfitters eine Marktkapitalisierung von 2,77 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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