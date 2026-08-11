American Eagle Outfitters Aktie
WKN: 897113 / ISIN: US02553E1064
|Performance im Blick
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11.08.2026 16:03:48
NASDAQ Composite Index-Papier American Eagle Outfitters-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in American Eagle Outfitters von vor einem Jahr eingebracht
American Eagle Outfitters-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 12,58 USD. Wer vor 1 Jahr 10 000 USD in die American Eagle Outfitters-Aktie investiert hat, hat nun 794,913 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 10.08.2026 auf 18,32 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14 562,80 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 45,63 Prozent gesteigert.
American Eagle Outfitters wurde am Markt mit 3,01 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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