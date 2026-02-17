American Eagle Outfitters Aktie
WKN: 897113 / ISIN: US02553E1064
|Profitable American Eagle Outfitters-Investition?
|
17.02.2026 16:03:58
NASDAQ Composite Index-Papier American Eagle Outfitters-Aktie: So viel Gewinn hätte eine American Eagle Outfitters-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit dem American Eagle Outfitters-Papier statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 14,25 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die American Eagle Outfitters-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 70,175 American Eagle Outfitters-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 788,07 USD, da sich der Wert eines American Eagle Outfitters-Anteils am 13.02.2026 auf 25,48 USD belief. Damit wäre die Investition 78,81 Prozent mehr wert.
Die Marktkapitalisierung von American Eagle Outfitters belief sich zuletzt auf 4,31 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
