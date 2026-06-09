NASDAQ Composite Index-Papier American Eagle Outfitters-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in American Eagle Outfitters von vor 10 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in American Eagle Outfitters-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurde die American Eagle Outfitters-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des American Eagle Outfitters-Papiers betrug an diesem Tag 15,96 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 626,566 American Eagle Outfitters-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 10 833,33 USD, da sich der Wert eines American Eagle Outfitters-Anteils am 08.06.2026 auf 17,29 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +8,33 Prozent.

American Eagle Outfitters erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2,76 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at