American Eagle Outfitters Aktie
WKN: 897113 / ISIN: US02553E1064
|Lukrative American Eagle Outfitters-Anlage?
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24.11.2026 16:03:51
NASDAQ Composite Index-Papier American Eagle Outfitters-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in American Eagle Outfitters von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurde das American Eagle Outfitters-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das American Eagle Outfitters-Papier bei 18,47 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die American Eagle Outfitters-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 541,419 American Eagle Outfitters-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 23.11.2026 auf 22,18 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 12 008,66 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 20,09 Prozent gesteigert.
Der Börsenwert von American Eagle Outfitters belief sich zuletzt auf 3,61 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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