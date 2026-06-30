NASDAQ Composite Index-Papier American Eagle Outfitters-Aktie: So viel hätten Anleger an einem American Eagle Outfitters-Investment von vor 5 Jahren verloren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in American Eagle Outfitters-Aktien verlieren können.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit American Eagle Outfitters-Anteilen statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 37,53 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die American Eagle Outfitters-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 266,454 American Eagle Outfitters-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 4 548,36 USD, da sich der Wert eines American Eagle Outfitters-Anteils am 29.06.2026 auf 17,07 USD belief. Das entspricht einem Minus von 54,52 Prozent.

American Eagle Outfitters wurde am Markt mit 3,00 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at