NASDAQ Composite Index-Papier American Eagle Outfitters-Aktie: So viel hätten Anleger an einem American Eagle Outfitters-Investment von vor einem Jahr verdient

Vor 1 Jahr wurde die American Eagle Outfitters-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die American Eagle Outfitters-Aktie an diesem Tag bei 16,53 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 10 000 USD in die American Eagle Outfitters-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 604,961 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 11 947,97 USD, da sich der Wert eines American Eagle Outfitters-Anteils am 02.11.2026 auf 19,75 USD belief. Mit einer Performance von +19,48 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der Marktwert von American Eagle Outfitters betrug jüngst 3,28 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at