American Eagle Outfitters Aktie

American Eagle Outfitters ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 897113 / ISIN: US02553E1064

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lohnende American Eagle Outfitters-Anlage? 03.11.2026 16:03:57

NASDAQ Composite Index-Papier American Eagle Outfitters-Aktie: So viel hätten Anleger an einem American Eagle Outfitters-Investment von vor einem Jahr verdient

Vor Jahren American Eagle Outfitters-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 1 Jahr wurde die American Eagle Outfitters-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die American Eagle Outfitters-Aktie an diesem Tag bei 16,53 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 10 000 USD in die American Eagle Outfitters-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 604,961 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 11 947,97 USD, da sich der Wert eines American Eagle Outfitters-Anteils am 02.11.2026 auf 19,75 USD belief. Mit einer Performance von +19,48 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der Marktwert von American Eagle Outfitters betrug jüngst 3,28 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu American Eagle Outfitters Inc.

mehr Nachrichten

Analysen zu American Eagle Outfitters Inc.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

American Eagle Outfitters Inc. 18,91 8,81% American Eagle Outfitters Inc.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.11.26 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.11.26 Oktober 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 44: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
01.11.26 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 44

Börse aktuell - Live Ticker

Schwere Niederlage für Trump: ATX letztendlich stark -- DAX schließt weit im Plus -- US-Börsen deutlich höher -- Asiens Börsen schlussendlich uneins
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt zeigten sich am Mittwoch deutlich in Grün. Die US-Börsen verzeichneten einen kräftigen Zuwachs. Die Börsen in Fernost entwickelten sich zur Wochenmitte uneinheitlich.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen