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American Eagle Outfitters Aktie

American Eagle Outfitters für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 897113 / ISIN: US02553E1064

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Lohnendes American Eagle Outfitters-Investment? 28.07.2026 16:03:50

NASDAQ Composite Index-Papier American Eagle Outfitters-Aktie: So viel Verlust hätte ein American Eagle Outfitters-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in American Eagle Outfitters-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 5 Jahren wurde das American Eagle Outfitters-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 34,34 USD. Bei einem American Eagle Outfitters-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2,912 American Eagle Outfitters-Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 51,75 USD, da sich der Wert eines American Eagle Outfitters-Anteils am 27.07.2026 auf 17,77 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 48,25 Prozent vermindert.

Der Marktwert von American Eagle Outfitters betrug jüngst 2,85 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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