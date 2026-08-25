American Eagle Outfitters Aktie
WKN: 897113 / ISIN: US02553E1064
|American Eagle Outfitters-Investition
|
25.08.2026 16:03:38
NASDAQ Composite Index-Papier American Eagle Outfitters-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in American Eagle Outfitters von vor 5 Jahren angefallen
Am 25.08.2021 wurde die American Eagle Outfitters-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der American Eagle Outfitters-Aktie betrug an diesem Tag 31,75 USD. Wer vor 5 Jahren 1 000 USD in die American Eagle Outfitters-Aktie investiert hat, hat nun 31,496 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 24.08.2026 auf 16,87 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 531,34 USD wert. Das entspricht einer Abnahme von 46,87 Prozent.
Der Börsenwert von American Eagle Outfitters belief sich jüngst auf 2,71 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu American Eagle Outfitters Inc.
|
26.08.26
|Minuszeichen in New York: NASDAQ Composite notiert letztendlich im Minus (finanzen.at)
|
26.08.26
|Zurückhaltung in New York: NASDAQ Composite zeigt sich nachmittags leichter (finanzen.at)
|
26.08.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ Composite in der Verlustzone (finanzen.at)
|
26.08.26
|Börse New York: NASDAQ Composite zum Start des Mittwochshandels freundlich (finanzen.at)
|
26.08.26
|Erste Schätzungen: American Eagle Outfitters legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
25.08.26
|NASDAQ Composite Index-Papier American Eagle Outfitters-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in American Eagle Outfitters von vor 5 Jahren angefallen (finanzen.at)
|
24.08.26
|Zurückhaltung in New York: NASDAQ Composite zeigt sich schlussendlich leichter (finanzen.at)
|
24.08.26
|Verluste in New York: Das macht der NASDAQ Composite am Montagnachmittag (finanzen.at)
Analysen zu American Eagle Outfitters Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|American Eagle Outfitters Inc.
|15,05
|-0,30%