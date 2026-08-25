NASDAQ Composite Index-Papier American Eagle Outfitters-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in American Eagle Outfitters von vor 5 Jahren angefallen

Bei einem frühen American Eagle Outfitters-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Am 25.08.2021 wurde die American Eagle Outfitters-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der American Eagle Outfitters-Aktie betrug an diesem Tag 31,75 USD. Wer vor 5 Jahren 1 000 USD in die American Eagle Outfitters-Aktie investiert hat, hat nun 31,496 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 24.08.2026 auf 16,87 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 531,34 USD wert. Das entspricht einer Abnahme von 46,87 Prozent.

Der Börsenwert von American Eagle Outfitters belief sich jüngst auf 2,71 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at