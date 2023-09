NASDAQ Composite Index-Papier American Software A-Aktie: So viel Verlust hätte eine frühe Investition in American Software A bedeutet

Vor 3 Jahren wurden American Software A-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die American Software A-Anteile bei 14,00 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die American Software A-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 7,143 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen American Software A-Papiere wären am 26.09.2023 81,57 USD wert, da der Schlussstand 11,42 USD betrug. Das entspricht einem Schwund von 18,43 Prozent.

Alle American Software A-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 391,32 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at