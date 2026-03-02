NASDAQ Composite Index-Papier American Superconductor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein American Superconductor-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in American Superconductor-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 02.03.2016 wurden American Superconductor-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die American Superconductor-Anteile bei 7,29 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 13,717 American Superconductor-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand 32,58 USD gerechnet, wäre die Investition nun 446,91 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +346,91 Prozent.

American Superconductor war somit zuletzt am Markt 1,55 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at