NASDAQ Composite Index-Papier American Superconductor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in American Superconductor von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurden American Superconductor-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen American Superconductor-Anteile an diesem Tag bei 5,88 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die American Superconductor-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 170,068 American Superconductor-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 13.02.2026 auf 34,26 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 5 826,53 USD wert. Mit einer Performance von +482,65 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
American Superconductor wurde am Markt mit 1,63 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
