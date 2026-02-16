NASDAQ Composite Index-Papier American Superconductor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in American Superconductor von vor 3 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in American Superconductor-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden American Superconductor-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen American Superconductor-Anteile an diesem Tag bei 5,88 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die American Superconductor-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 170,068 American Superconductor-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 13.02.2026 auf 34,26 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 5 826,53 USD wert. Mit einer Performance von +482,65 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

American Superconductor wurde am Markt mit 1,63 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at