American Superconductor Aktie
WKN DE: A14QX0 / ISIN: US0301112076
|Rentable American Superconductor-Anlage?
|
16.03.2026 16:04:16
NASDAQ Composite Index-Papier American Superconductor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in American Superconductor von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurde die American Superconductor-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das American Superconductor-Papier an diesem Tag bei 4,64 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2 155,172 American Superconductor-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 66 853,45 USD, da sich der Wert eines American Superconductor-Papiers am 13.03.2026 auf 31,02 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 568,53 Prozent gesteigert.
Jüngst verzeichnete American Superconductor eine Marktkapitalisierung von 1,49 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!