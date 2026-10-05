American Superconductor Aktie
WKN DE: A14QX0 / ISIN: US0301112076
|Lukratives American Superconductor-Investment?
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05.10.2026 16:03:41
NASDAQ Composite Index-Papier American Superconductor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in American Superconductor von vor 5 Jahren abgeworfen
Am 05.10.2021 wurde die American Superconductor-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 14,11 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 USD in die American Superconductor-Aktie investierten, hätten nun 70,872 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen American Superconductor-Aktien wären am 02.10.2026 2 126,86 USD wert, da der Schlussstand 30,01 USD betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 112,69 Prozent zugenommen.
American Superconductor markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1,46 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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