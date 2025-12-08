NASDAQ Composite Index-Papier American Superconductor-Aktie: So viel Gewinn hätte eine American Superconductor-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Verdienst eines frühen American Superconductor-Einstiegs gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurde das American Superconductor-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das American Superconductor-Papier bei 3,96 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das American Superconductor-Papier investiert hätte, hätte er nun 252,525 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen American Superconductor-Anteile wären am 05.12.2025 8 199,49 USD wert, da der Schlussstand 32,47 USD betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 719,95 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von American Superconductor belief sich jüngst auf 1,46 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at