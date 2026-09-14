American Superconductor Aktie
WKN DE: A14QX0 / ISIN: US0301112076
|Lohnender American Superconductor-Einstieg?
|
14.09.2026 16:03:46
NASDAQ Composite Index-Papier American Superconductor-Aktie: So viel Gewinn hätte eine American Superconductor-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Vor 10 Jahren wurde das American Superconductor-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 6,52 USD. Wer vor 10 Jahren 1 000 USD in die American Superconductor-Aktie investiert hat, hat nun 153,374 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 4 529,14 USD, da sich der Wert eines American Superconductor-Papiers am 11.09.2026 auf 29,53 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 352,91 Prozent.
American Superconductor wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,43 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu American Superconductor Corp
Analysen zu American Superconductor Corp
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|American Superconductor Corp
|24,10
|-4,93%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerFed-Zinsentscheid rückt näher: ATX geht mit kräftigen Verlusten aus dem Handel -- DAX schließt im Minus -- Zurückhaltung an US-Börsen -- Asiens Börsen letztlich gespalten
Der heimische Aktienmarkt gab am Montag nach, während auch der deutsche Leitindex Verluste verzeichnete. An den US-Börsen halten sich die Anleger zurück. Die Börsen in Fernost wiesen zum Wochenstart unterschiedliche Vorzeichen aus.