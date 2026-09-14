NASDAQ Composite Index-Papier American Superconductor-Aktie: So viel Gewinn hätte eine American Superconductor-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in American Superconductor-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 10 Jahren wurde das American Superconductor-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 6,52 USD. Wer vor 10 Jahren 1 000 USD in die American Superconductor-Aktie investiert hat, hat nun 153,374 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 4 529,14 USD, da sich der Wert eines American Superconductor-Papiers am 11.09.2026 auf 29,53 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 352,91 Prozent.

American Superconductor wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,43 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at