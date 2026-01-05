American Superconductor Aktie
WKN DE: A14QX0 / ISIN: US0301112076
|American Superconductor-Anlage unter der Lupe
|
05.01.2026 16:03:55
NASDAQ Composite Index-Papier American Superconductor-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in American Superconductor von vor 10 Jahren abgeworfen
American Superconductor-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das American Superconductor-Papier bei 6,82 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die American Superconductor-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 146,628 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des American Superconductor-Papiers auf 31,58 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4 630,50 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 363,05 Prozent gleich.
American Superconductor markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1,43 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu American Superconductor Corpmehr Nachrichten
Analysen zu American Superconductor Corpmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|American Superconductor Corp
|28,13
|5,51%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich stärker -- DAX mit neuem Rekordschluss -- US-Börsen zum Handelsende stärker - Dow mit neuer Bestmarke - Asiens Börsen schließen größtenteils weit im Plus
Der heimische Aktienmarkt notierte im Montagshandel im Plus. Der deutsche Leitindex markierte einen neuen Rekordstand. Die US-Börsen legten zum Wochenstart zu. An den Märkten in Fernost wurden am Montag weitgehend deutliche Gewinne eingefahren.