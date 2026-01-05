NASDAQ Composite Index-Papier American Superconductor-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in American Superconductor von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in American Superconductor-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

American Superconductor-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das American Superconductor-Papier bei 6,82 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die American Superconductor-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 146,628 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des American Superconductor-Papiers auf 31,58 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4 630,50 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 363,05 Prozent gleich.

American Superconductor markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1,43 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at