NASDAQ Composite Index-Papier American Superconductor-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in American Superconductor von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen American Superconductor-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades American Superconductor-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 8,57 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 116,686 American Superconductor-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 18.06.2026 5 064,18 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 43,40 USD belief. Damit wäre die Investition 406,42 Prozent mehr wert.

Jüngst verzeichnete American Superconductor eine Marktkapitalisierung von 2,07 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at