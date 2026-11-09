American Superconductor Aktie
WKN DE: A14QX0 / ISIN: US0301112076
|Profitable American Superconductor-Anlage?
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09.11.2026 16:03:45
NASDAQ Composite Index-Papier American Superconductor-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in American Superconductor von vor 10 Jahren abgeworfen
Am 09.11.2016 wurden American Superconductor-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das American Superconductor-Papier bei 7,53 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die American Superconductor-Aktie investiert hätte, hätte er nun 13,280 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des American Superconductor-Papiers auf 23,39 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 310,62 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 210,62 Prozent erhöht.
Insgesamt war American Superconductor zuletzt 1,14 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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