NASDAQ Composite Index-Papier American Superconductor-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in American Superconductor von vor einem Jahr abgeworfen

Wer vor Jahren in American Superconductor-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem American Superconductor-Papier statt. Der Schlusskurs der American Superconductor-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 36,44 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die American Superconductor-Aktie investiert hätte, hätte er nun 274,424 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 26.06.2026 auf 39,73 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 902,85 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 9,03 Prozent vermehrt.

Am Markt war American Superconductor jüngst 1,93 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at