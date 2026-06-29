American Superconductor Aktie
WKN DE: A14QX0 / ISIN: US0301112076
|Lukratives American Superconductor-Investment?
|
29.06.2026 16:03:55
NASDAQ Composite Index-Papier American Superconductor-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in American Superconductor von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem American Superconductor-Papier statt. Der Schlusskurs der American Superconductor-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 36,44 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die American Superconductor-Aktie investiert hätte, hätte er nun 274,424 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 26.06.2026 auf 39,73 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 902,85 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 9,03 Prozent vermehrt.
Am Markt war American Superconductor jüngst 1,93 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!