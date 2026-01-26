NASDAQ Composite Index-Papier American Superconductor-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in American Superconductor von vor 5 Jahren verdient

Vor Jahren in American Superconductor eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 5 Jahren wurden American Superconductor-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 28,50 USD. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 1 000 USD in die American Superconductor-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 35,088 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 167,72 USD, da sich der Wert eines American Superconductor-Anteils am 23.01.2026 auf 33,28 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 16,77 Prozent.

American Superconductor wurde am Markt mit 1,51 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at