NASDAQ Composite Index-Papier American Superconductor-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in American Superconductor von vor 5 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in American Superconductor gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der American Superconductor-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand die American Superconductor-Aktie an diesem Tag bei 14,31 USD. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 10 000 USD in die American Superconductor-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 698,812 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 15.05.2026 gerechnet (55,06 USD), wäre das Investment nun 38 476,59 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 284,77 Prozent angezogen.

Die Marktkapitalisierung von American Superconductor bezifferte sich zuletzt auf 2,63 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at