American Superconductor Aktie
WKN DE: A14QX0 / ISIN: US0301112076
|Profitabler American Superconductor-Einstieg?
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01.06.2026 16:03:58
NASDAQ Composite Index-Papier American Superconductor-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in American Superconductor von vor einem Jahr verdient
Am 01.06.2025 wurde das American Superconductor-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der American Superconductor-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 28,26 USD. Wer vor 1 Jahr 1 000 USD in die American Superconductor-Aktie investiert hat, hat nun 35,386 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 802,55 USD, da sich der Wert einer American Superconductor-Aktie am 29.05.2026 auf 50,94 USD belief. Das entspricht einem Plus von 80,25 Prozent.
Der Börsenwert von American Superconductor belief sich zuletzt auf 2,42 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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