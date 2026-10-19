NASDAQ Composite Index-Papier American Superconductor-Aktie: So viel Verlust hätte ein American Superconductor-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Bei einem frühen Investment in American Superconductor-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der American Superconductor-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 60,02 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1,666 American Superconductor-Aktien im Depot. Die gehaltenen American Superconductor-Anteile wären am 16.10.2026 42,77 USD wert, da der Schlussstand 25,67 USD betrug. Damit beträgt die Performance des Investments -57,23 Prozent.

American Superconductor wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,24 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at