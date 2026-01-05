American Woodmark Aktie

American Woodmark für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 871501 / ISIN: US0305061097

Lohnender American Woodmark-Einstieg? 05.01.2026 16:03:55

NASDAQ Composite Index-Papier American Woodmark-Aktie: So viel hätte eine Investition in American Woodmark von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die American Woodmark-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurde die American Woodmark-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 50,18 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 19,928 American Woodmark-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 54,99 USD gerechnet, wäre die Investition nun 1 095,85 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 9,59 Prozent gesteigert.

Jüngst verzeichnete American Woodmark eine Marktkapitalisierung von 801,43 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

