American Woodmark Aktie
WKN: 871501 / ISIN: US0305061097
|Langfristige Performance
|
06.04.2026 16:03:44
NASDAQ Composite Index-Papier American Woodmark-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in American Woodmark von vor 5 Jahren verloren
Die American Woodmark-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 100,29 USD. Bei einem American Woodmark-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 99,711 American Woodmark-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 02.04.2026 3 815,93 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 38,27 USD belief. Das entspricht einem Schwund von 61,84 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von American Woodmark bezifferte sich zuletzt auf 559,32 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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