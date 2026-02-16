American Woodmark Aktie

American Woodmark für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 871501 / ISIN: US0305061097

Langfristige Anlage 16.02.2026 16:03:54

NASDAQ Composite Index-Papier American Woodmark-Aktie: So viel Verlust hätte ein American Woodmark-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren in American Woodmark eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Am 16.02.2016 wurde die American Woodmark-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das American Woodmark-Papier an diesem Tag bei 61,02 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 16,388 American Woodmark-Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 13.02.2026 962,96 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 58,76 USD belief. Mit einer Performance von -3,70 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Zuletzt ergab sich für American Woodmark eine Börsenbewertung in Höhe von 855,08 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
