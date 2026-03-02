NASDAQ Composite Index-Papier American Woodmark-Aktie: So viel Verlust hätte ein American Woodmark-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in American Woodmark-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Am 02.03.2023 wurde die American Woodmark-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren American Woodmark-Anteile an diesem Tag 55,66 USD wert. Bei einem American Woodmark-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,797 American Woodmark-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 27.02.2026 90,01 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 50,10 USD belief. Das entspricht einem Schwund von 9,99 Prozent.

Der Börsenwert von American Woodmark belief sich zuletzt auf 730,69 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at