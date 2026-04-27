NASDAQ Composite Index-Papier American Woodmark-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in American Woodmark von vor 3 Jahren bedeutet

Anleger, die vor Jahren in American Woodmark-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem American Woodmark-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand das American Woodmark-Papier an diesem Tag bei 49,14 USD. Bei einem American Woodmark-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 203,500 American Woodmark-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 24.04.2026 9 236,87 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 45,39 USD belief. Mit einer Performance von -7,63 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Insgesamt war American Woodmark zuletzt 661,93 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at