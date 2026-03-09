American Woodmark Aktie
WKN: 871501 / ISIN: US0305061097
|American Woodmark-Investment
|
09.03.2026 16:03:46
NASDAQ Composite Index-Papier American Woodmark-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in American Woodmark von vor 5 Jahren bedeutet
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem American Woodmark-Papier statt. Diesen Tag beendete die American Woodmark-Aktie bei 100,57 USD. Bei einem American Woodmark-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 9,943 American Woodmark-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 06.03.2026 437,31 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 43,98 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 56,27 Prozent eingebüßt.
Am Markt war American Woodmark jüngst 641,33 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu American Woodmark Corp.
Analysen zu American Woodmark Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|American Woodmark Corp.
|36,20
|-4,23%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise im Blick: ATX und DAX verabschieden sich mit Verlusten aus dem Handel -- Wall Street letztlich im Plus -- Asiens Börsen schließen tiefrot
Anleger am heimischen sowie deutschen Aktienmarkt ergriffen am Montag die Flucht. Die Wall Street präsentierte sich hingegen fester. Auch die asiatischen Börsen brachen zum Wochenbeginn deutlich ein.