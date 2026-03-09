American Woodmark Aktie

WKN: 871501 / ISIN: US0305061097

American Woodmark-Investment 09.03.2026 16:03:46

NASDAQ Composite Index-Papier American Woodmark-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in American Woodmark von vor 5 Jahren bedeutet

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die American Woodmark-Aktie gebracht.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem American Woodmark-Papier statt. Diesen Tag beendete die American Woodmark-Aktie bei 100,57 USD. Bei einem American Woodmark-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 9,943 American Woodmark-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 06.03.2026 437,31 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 43,98 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 56,27 Prozent eingebüßt.

Am Markt war American Woodmark jüngst 641,33 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

American Woodmark Corp.

American Woodmark Corp. 36,20 -4,23%

