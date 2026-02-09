American Woodmark Aktie

American Woodmark für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 871501 / ISIN: US0305061097

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
American Woodmark-Investment im Blick 09.02.2026 16:04:20

NASDAQ Composite Index-Papier American Woodmark-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in American Woodmark von vor 5 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen American Woodmark-Investment verlieren können.

Am 09.02.2021 wurde die American Woodmark-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 96,52 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die American Woodmark-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 1,036 American Woodmark-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des American Woodmark-Papiers auf 67,54 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 69,98 USD wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 30,02 Prozent.

American Woodmark erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 989,40 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu American Woodmark Corp.

mehr Nachrichten

Analysen zu American Woodmark Corp.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

American Woodmark Corp. 56,00 -1,75% American Woodmark Corp.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
08.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 6
07.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.02.26 KW 6: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.02.26 KW 6: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX legt zu -- DAX fester -- US-Börsen im Plus -- Asiens Börsen letztlich stark - Nikkei erklimmt neues Rekordhoch
Der heimische Aktienmarkt zieht am Montag an. Der deutsche Leitindex legt ebenfalls zu. Die US-Börsen präsentieren sich höher. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich zum Wochenstart stark.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen