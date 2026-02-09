American Woodmark Aktie
WKN: 871501 / ISIN: US0305061097
|American Woodmark-Investment im Blick
|
09.02.2026 16:04:20
NASDAQ Composite Index-Papier American Woodmark-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in American Woodmark von vor 5 Jahren eingebracht
Am 09.02.2021 wurde die American Woodmark-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 96,52 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die American Woodmark-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 1,036 American Woodmark-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des American Woodmark-Papiers auf 67,54 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 69,98 USD wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 30,02 Prozent.
American Woodmark erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 989,40 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu American Woodmark Corp.
Analysen zu American Woodmark Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|American Woodmark Corp.
|56,00
|-1,75%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX legt zu -- DAX fester -- US-Börsen im Plus -- Asiens Börsen letztlich stark - Nikkei erklimmt neues Rekordhoch
Der heimische Aktienmarkt zieht am Montag an. Der deutsche Leitindex legt ebenfalls zu. Die US-Börsen präsentieren sich höher. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich zum Wochenstart stark.