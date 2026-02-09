NASDAQ Composite Index-Papier American Woodmark-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in American Woodmark von vor 5 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen American Woodmark-Investment verlieren können.

Am 09.02.2021 wurde die American Woodmark-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 96,52 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die American Woodmark-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 1,036 American Woodmark-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des American Woodmark-Papiers auf 67,54 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 69,98 USD wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 30,02 Prozent.

American Woodmark erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 989,40 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at