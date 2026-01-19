NASDAQ Composite Index-Papier American Woodmark-Aktie: So viel Verlust hätte eine American Woodmark-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen American Woodmark-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Vor 10 Jahren wurden American Woodmark-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 65,38 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,530 American Woodmark-Papiere. Die gehaltenen Papiere wären am 16.01.2026 96,28 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 62,95 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 3,72 Prozent eingebüßt.

Der American Woodmark-Wert an der Börse wurde auf 918,39 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at