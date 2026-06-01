NASDAQ Composite Index-Papier American Woodmark-Aktie: So viel Verlust hätte eine American Woodmark-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in American Woodmark-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der American Woodmark-Aktie statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 88,73 USD wert. Bei einem Investment von 1 000 USD in die American Woodmark-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 11,270 American Woodmark-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 48,09 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 541,98 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 45,80 Prozent verringert.

Zuletzt ergab sich für American Woodmark eine Börsenbewertung in Höhe von 697,41 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at