NASDAQ Composite Index-Papier American Woodmark-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in American Woodmark von vor 10 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Investment in American Woodmark-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Vor 10 Jahren wurde das American Woodmark-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die American Woodmark-Anteile bei 82,21 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das American Woodmark-Papier investiert hätte, befänden sich nun 1,216 Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 66,34 USD, da sich der Wert eines American Woodmark-Papiers am 19.12.2025 auf 54,54 USD belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 33,66 Prozent verringert.

Zuletzt ergab sich für American Woodmark eine Börsenbewertung in Höhe von 797,11 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at