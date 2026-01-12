NASDAQ Composite Index-Papier American Woodmark-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in American Woodmark von vor 5 Jahren angefallen

So viel hätten Anleger mit einem frühen American Woodmark-Investment verlieren können.

Vor 5 Jahren wurden American Woodmark-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die American Woodmark-Anteile bei 99,39 USD. Bei einem American Woodmark-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 100,614 American Woodmark-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 09.01.2026 gerechnet (59,90 USD), wäre die Investition nun 6 026,76 USD wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 39,73 Prozent.

Zuletzt verbuchte American Woodmark einen Börsenwert von 871,95 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at