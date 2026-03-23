NASDAQ Composite Index-Papier American Woodmark-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in American Woodmark von vor einem Jahr angefallen

Das wäre der Verlust bei einem frühen American Woodmark-Investment gewesen.

Am 23.03.2025 wurde die American Woodmark-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 58,78 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die American Woodmark-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,701 American Woodmark-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des American Woodmark-Papiers auf 37,25 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 63,37 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 36,63 Prozent abgenommen.

Alle American Woodmark-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 547,00 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at