NASDAQ Composite Index-Papier Americas Car-Mart-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Americas Car-Mart eingefahren

Wer vor Jahren in Americas Car-Mart eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit Americas Car-Mart-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 102,70 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 9,737 Americas Car-Mart-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 02.08.2023 auf 120,20 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 170,40 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 17,04 Prozent angezogen.

Americas Car-Mart war somit zuletzt am Markt 781,68 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at