America's Car-Mart Aktie
WKN: 889634 / ISIN: US03062T1051
|Americas Car-Mart-Investition im Blick
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26.03.2026 16:03:52
NASDAQ Composite Index-Papier Americas Car-Mart-Aktie: So viel hätte eine Investition in Americas Car-Mart von vor 5 Jahren gekostet
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Americas Car-Mart-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 153,99 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 6,494 Americas Car-Mart-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 25.03.2026 82,21 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 12,66 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 91,78 Prozent eingebüßt.
Die Marktkapitalisierung von Americas Car-Mart bezifferte sich zuletzt auf 105,06 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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