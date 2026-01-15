NASDAQ Composite Index-Papier Americas Car-Mart-Aktie: So viel hätte eine Investition in Americas Car-Mart von vor einem Jahr gekostet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Americas Car-Mart-Aktien gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Americas Car-Mart-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Americas Car-Mart-Papier bei 45,97 USD. Wer vor 1 Jahr 100 USD in die Americas Car-Mart-Aktie investiert hat, hat nun 2,175 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 59,41 USD, da sich der Wert einer Americas Car-Mart-Aktie am 14.01.2026 auf 27,31 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 40,59 Prozent abgenommen.

Zuletzt ergab sich für Americas Car-Mart eine Börsenbewertung in Höhe von 228,51 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at