NASDAQ Composite Index-Papier Americas Car-Mart-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Americas Car-Mart-Investment von vor 10 Jahren verloren

Vor Jahren in Americas Car-Mart-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Americas Car-Mart-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 36,68 USD wert. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Americas Car-Mart-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 27,263 Americas Car-Mart-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 19.08.2026 gerechnet (3,08 USD), wäre das Investment nun 83,97 USD wert. Die Abnahme von 1 000 USD zu 83,97 USD entspricht einer negativen Performance von 91,60 Prozent.

Insgesamt war Americas Car-Mart zuletzt 26,66 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at