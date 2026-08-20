America's Car-Mart Aktie
WKN: 889634 / ISIN: US03062T1051
|Frühe Investition
|
20.08.2026 16:04:01
NASDAQ Composite Index-Papier Americas Car-Mart-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Americas Car-Mart-Investment von vor 10 Jahren verloren
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Americas Car-Mart-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 36,68 USD wert. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Americas Car-Mart-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 27,263 Americas Car-Mart-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 19.08.2026 gerechnet (3,08 USD), wäre das Investment nun 83,97 USD wert. Die Abnahme von 1 000 USD zu 83,97 USD entspricht einer negativen Performance von 91,60 Prozent.
Insgesamt war Americas Car-Mart zuletzt 26,66 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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