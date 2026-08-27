America's Car-Mart Aktie
WKN: 889634 / ISIN: US03062T1051
|Investmentbeispiel
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27.08.2026 16:03:34
NASDAQ Composite Index-Papier Americas Car-Mart-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Americas Car-Mart-Investment von vor einem Jahr verloren
Heute vor 1 Jahr wurde die Americas Car-Mart-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Americas Car-Mart-Papier an diesem Tag 46,71 USD wert. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Americas Car-Mart-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 214,087 Americas Car-Mart-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 26.08.2026 auf 2,21 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 473,13 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 95,27 Prozent abgenommen.
Americas Car-Mart erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 20,36 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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