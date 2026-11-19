Vor Jahren in Americas Car-Mart-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Vor 1 Jahr wurden Americas Car-Mart-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Americas Car-Mart-Anteile bei 18,19 USD. Wer vor 1 Jahr 10 000 USD in die Americas Car-Mart-Aktie investiert hat, hat nun 549,753 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 18.11.2026 auf 0,83 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 455,80 USD wert. Das entspricht einer Abnahme von 95,44 Prozent.

Der Marktwert von Americas Car-Mart betrug jüngst 7,28 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at